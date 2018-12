Tronics : perte creusée au 1er semestre fiscal

14/12/2018 | 14:16

Tronics publie un résultat net part du groupe et un résultat opérationnel courant à -4,8 millions d'euros au titre du premier semestre de l'année fiscale 2019, à comparer à -3,5 millions sur le premier semestre de l'année calendaire 2017.



Le chiffre d'affaires du fabricant de produits MEMS et de capteurs inertiels s'établit à 3,1 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent, soutenu par une croissance forte en France et par les activités manufacturing.



Pour le second semestre de l'exercice fiscal 2019, les activités de production de Tronics devraient selon lui marquer une nouvelle hausse, soutenues par la dynamique confirmée à Crolles sur les périodes précédentes.



