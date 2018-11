Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 29 novembre 2018 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards, publie son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de son année fiscale 2019 (période du 1er avril au 30 septembre 2018). Les revenus ont enregistré une croissance à deux chiffres, malgré le transfert vers la nouvelle unité de production à Dallas.



Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre de l'annee fiscale 2019

en k€ (IFRS) – non audité 1er semestre année fiscale 2019 1er semestre

année fiscale 2018

pro forma Variation semestrielle 1er semestre

année calendaire 2017

publié Du 1er avril au

30 septembre 2018 Du 1er avril au

30 septembre 2017 Du 1er janvier au

30 juin 2017 Chiffre d'affaires 3 064 2 765 +11% 2 956 Manufacturing 1 606 1 186 +35% 1 257 Ingénierie 1 458 1 579 -8% 1 699



Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'année fiscale 2019 a totalisé près de 3,1 M€, en hausse de 11% par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2017).

L'activité Manufacturing du Groupe a généré un chiffre d'affaires de 1,6 M€, soit une augmentation de 35% comparé à la même période de l'année fiscale précédente. Cette dernière représente désormais plus de la moitié des revenus de Tronics, et témoigne d'une continuité dans la stratégie de l'entreprise visant à accélérer ses activités de production. La croissance est principalement soutenue par les activités à Crolles, en France, qui ont augmenté de 37% sur la période. Cette dynamique s'explique par une demande continue pour les capteurs inertiels MEMS haute performance de Tronics, et par les activités relatives aux composants optiques sur-mesure.

L'activité Ingénierie, destinée à soutenir l'industrialisation des futurs produits sur-mesure au niveau du Groupe, représente près de 1,5 M€ sur le 1er semestre de l'année fiscale 2019 (contre 1,6 M€ au 1er semestre de l'année fiscale 2018).

Le chiffre d'affaires de la filiale américaine au 30 septembre 2018 a quant à lui légèrement reculé de 2% comparé à la même période de l'exercice fiscal précédent, représentant désormais 12% du chiffre d'affaires total du Groupe, dans la continuité du ralentissement de l'activité dû au transfert vers la nouvelle unité de production.



Perspectives

Pour le second semestre de son année fiscale 2019, Tronics vise un nouvel accroissement de ses activités Manufacturing, qui devraient être soutenues par la dynamique confirmée à Crolles sur les périodes précédentes.

Concernant la filiale aux Etats-Unis, le transfert vers le nouveau site de production est maintenant terminé, et les activités ont repris avec le soutien du Groupe TDK en termes d'investissements. Cependant, cette filiale anticipe un impact significatif sur la montée en puissance de sa production, en raison d'un client à fort potentiel, une startup, qui fait actuellement face à des difficultés pour financer ses futurs développements, et des incertitudes liées au marché de la fonderie de puces de diagnostic.





À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG (anciennement EPCOS AG) détient désormais 74% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO



À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est une des sociétés les plus importantes d'électronique basées à Tokyo, au Japon. Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2018, TDK affiche des ventes totales de 12 milliards de dollars et emploie environ 103 000 personnes dans le monde.





