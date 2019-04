Tronics Microsystems Sa : LA FILIALE AMERICAINE DE TRONICS OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 13485:2016 POUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX

La filiale américaine de Tronics répond désormais à la norme ISO 13485:2016. Cette étape vient récompenser les efforts de la société pour concevoir, fabriquer et vendre des produits MEMS pour puces de diagnostic, en conformité avec les standards internationaux spécifiques à l'industrie des dispositifs médicaux.

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 10 avril 2019 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards, annonce que sa filiale américaine basée à Dallas, Texas, est désormais certifiée par la norme de gestion de qualité ISO 13485:2016 pour les dispositifs médicaux, suite à la vérification approfondie de son système de gestion de qualité menée par un auditeur mondial de gestion interne du risque et de la qualité. La conformité avec ce standard internationalement reconnu démontre la capacité de Tronics à fournir des services adaptés aux applications exigeantes de puces de diagnostic.

« Ce jalon dans la politique Corporate Qualité, Sécurité & Environnement de Tronics affirme notre volonté de répondre davantage aux fortes exigences de l'industrie médicale, et apporte une valeur ajoutée additionnelle à l'ensemble de notre écosystème dans ce domaine », a déclaré Julien Bon, CEO de Tronics. « C'est l'expression de notre engagement continu d'agir en tant que partenaire responsable et fiable, et de notre capacité à fournir des technologies BioMEMS plus sures et plus efficaces pour les puces de diagnostic. »

La norme ISO 13486:2016 est le standard mondialement reconnu pour un système de gestion de la qualité (QMS) spécifique aux vendeurs de dispositifs médicaux et services associés. Elle confirme que la société remplit pleinement les exigences des clients et la règlementation applicable. La norme intègre les dernières pratiques en matière de QMS, qui intègre aussi bien les dernières évolutions technologiques pour dispositifs médicaux que la gestion de risque associée à la sécurité et à la performance.

Les deux sites de Tronics à Crolles, France et Dallas, USA, sont par ailleurs conformes au standard de gestion environnementale ISO 14001:2015, qui reflète la capacité de Tronics à réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. Tronics complètera en France la certification pour la norme de gestion de l'énergie ISO 50001:2018.

Les deux unités de production ont également achevé avec succès un audit RSE indépendant en 2018, soulignant l'engagement de Tronics dans des sujets clés de la responsabilité sociale des entreprises tels que le Travail, la Protection des Travailleurs et de l'Environnement. De plus, l'évaluation confirme que Tronics exerce son activité conformément au Code de conduite de la Responsible Business Alliance (RBA), au Code de Conduite de TDK et aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG (anciennement EPCOS AG) détient désormais 74% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est une des sociétés les plus importantes d'électronique basées à Tokyo, au Japon. Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2018, TDK affiche des ventes totales de 12 milliards de dollars et emploie environ 103 000 personnes dans le monde.

