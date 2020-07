Trulieve Cannabis Corp. : Une valeur cannabis américaine prometteuse 0 03/07/2020 | 10:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Depuis leur plus haut de 2018, les actions cannabis ont subi un repli d’une rare violence. Nous pensons néanmoins que les évolutions législatives favorables dans nombre d’États américains ainsi qu’au niveau fédéral sont en train de jeter les bases d’un retournement de tendance majeur. En 2021-2022, cette tendance devrait notablement s’accélérer avec l’arrivée sur le marché des investisseurs institutionnels. Nous pensons que les valorisations vont donc considérablement augmenter au cours des 24 mois à venir ! Dès lors, sur quelles valeurs se positionner pour profiter en plein du marché haussier à venir ? Aux États-Unis, TCNNF Trulieve Cannabis est l'un des acteurs particulièrement attractifs, et l’un des plus grands MSO (opérateurs multi-états) du pays. La valorisation de Trulieve sur une base EV / EBITDA s'est effondrée au cours des 2 dernières années, mais le cours de l'action est resté relativement stable. Alors que de nombreuses actions technologiques se négocient à des multiples EV / EBITDA de 20x ou plus, TCNNF se négocie à seulement 8x malgré une augmentation de son chiffre d’affaire de +145% l’année dernière. La rentabilité s’améliore et contrairement à beaucoup de ses pairs dans cette industrie émergente, Trulieve affiche des marges EBITDA supérieures à +40%. La société, intégrée verticalement, domine le marché du cannabis en Floride et prévoit d'étendre sa présence en Californie et au Massachusetts. Étant l'une des plus grandes sociétés du secteur aux États-Unis avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars, nous voyons TCNNF comme l’un des grands gagnants lorsque les institutionnels seront "autorisés" à investir les fonds de leurs clients dans le secteur du cannabis, et ce pour deux raisons : D’une part, Wall Street pourra bien sûr investir dans l’entreprise en direct ce qui boostera sa valorisation. D’autre part, et c’est là le plus important, une fois le processus de légalisation sur des rails, de nombreux ETF (Exange Traded Fund) « Cannabis valeurs américaines » verront rapidement le jour, et nul doute que Trulieve fera non seulement partie des valeurs sélectionnées dans chaque ETF, mais sera en plus dans le haut du panier en termes de pondération. Bref, TCNNF est selon nous une « pépite » à garder à l’œil, tant les entrées de capitaux sur le titre seront colossales une fois le cadre réglementaire clarifié. Réalisé en partenariat avec The Bear Traps Report / Bastien Chenivesse

Bastien Chenivesse © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TRULIEVE CANNABIS CORP. 10:30 TRULIEVE CANNABIS CORP. : Une valeur cannabis américaine prometteuse 17/06 CANNABIS : vers un retournement de tendance long-terme pour le secteur ?