Avis aux médias : Tufin annonce les noms des conférenciers qui participeront à Tufinnovate Lisbon

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La conférence annuelle des utilisateurs aura lieu du 10 au 12 septembre à Lisbonne ; Keren Elazari prononcera le discours principal Tufin® (NYSE : TUFN), une société ayant inventé une approche de la sécurité et des opérations informatiques centrée sur les politiques, organise cette semaine Tufinnovate, la conférence annuelle des utilisateurs de la société, qui se déroule du 10 au 12 septembre à Lisbonne. Objet : Tufinnovate Date : Du mardi 10 au jeudi 12 septembre 2019. Lieu : EPIC SANA Lisboa Hotel Lisbonne, Portugal Détails : Tufinnovate est la conférence annuelle des utilisateurs de la société. Les participants auront l’occasion d’assister à des séances de dépannage et de partage d’informations entre pairs qui leur permettront d’apprendre comment tirer pleinement parti des solutions de Tufin. Les clients partageront directement leurs expériences et meilleures pratiques pour la mise en œuvre d’une technologie de sécurité centrée sur les politiques dans le cadre d’une série de présentations et de tables rondes. En outre, les participants pourront entendre des cadres de Tufin parler des dernières informations sur les produits et de sa feuille de route, participer à des formations techniques et en savoir plus sur les partenariats techniques de Tufin dans le cadre de parcours partenaire dédiés. Intervenants : Ancienne hackeuse devenue experte en cybersécurité, Keren Elazari est une auteure et conférencière de réputation internationale sur les questions de cybersécurité et de protection de la vie privée, elle prononcera le discours principal et partagera ses réflexions sur l’avenir de la cybersécurité. Parmi les autres conférenciers figurent Ruvi Kitov, PDG de Tufin, Reuven Harrison, directeur de la technologie de Tufin, et Ofer Or, vice-président des produits chez Tufin. Pour connaître les détails complets de l’événement, veuillez consulter : https://tufinnovate.tufin.com/events/emea Pour participer à la conversation sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag #Tufinnovate. À propos de Tufin

Tufin (NYSE : TUFN) simplifie la gestion de certains des réseaux les plus grands et les plus complexes au monde, composés de milliers de pare-feu, de périphériques réseau et d’infrastructures Cloud hybrides émergentes. Les entreprises choisissent la solution Tufin Orchestration Suite™ de la société pour gagner en flexibilité face à des exigences commerciales en constante évolution, tout en conservant une posture de sécurité robuste. La Suite réduit la surface d’attaque et répond au besoin d’une plus grande visibilité vis-à-vis d’une connectivité d’application sûre et fiable. Avec plus de 2 000 clients depuis sa création, la solution d’automatisation de la sécurité réseau de Tufin permet aux entreprises de mettre en œuvre des modifications en quelques minutes, au lieu de plusieurs jours, tout en améliorant leur posture de sécurité et leur souplesse opérationnelle. Pour en savoir plus, visitez : www.tufin.com Suivez Tufin sur Twitter : @TufinTech De plus amples informations sont disponibles sur le blogue de Tufin : Suite Talk Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190910005573/fr/

