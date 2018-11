TUI AG : UBS reste à 'vente', pointe la concurrence d'easyJet

26/11/2018 | 10:15

UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur TUI AG ainsi que son objectif de cours de 1200 pence, soit un potentiel de baisse de 4% pour le titre du tour-opérateur, mettant en avant le défi que représente le transporteur à bas coûts easyJet pour son secteur.



'Environ 35% de la capacité aérienne de TUI au Royaume Uni se chevauche avec easyJet aujourd'hui', estime UBS, qui voit donc 'la poussée renouvelée d'easyJet sur le marché des vacances comme un vent contraire sur les marges à moyen terme'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.