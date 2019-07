TUI : Morgan Stanley confirme son conseil et l'objectif

18/07/2019 | 16:41

Morgan Stanley maintient sa note 'surpondérer' sur la société de voyages allemande TUI, citant une analyse sur la valeur nette d'inventaire (VNI), une enquête sur les vacances et un aperçu du troisième trimestre.



Le bureau d'analyses maintient son objectif de cours à 1 150 pence sur le titre. Morgan Stanley indique que la VNI est de 970 pence par action après ajustement en fonction de la réévaluation des actifs, du fonds de roulement et du goodwill.



Selon Morgan Stanley, son enquête sur les vacances d'été au Royaume-Uni est également positive. Les analystes s'attendent aussi à ce que la société confirme ses prévisions pour l'année 2019 lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre le 13 août.



