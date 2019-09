TUI : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

05/09/2019 | 13:38

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 1150 pence sur TUI, considérant notamment que la valorisation du titre du voyagiste allemand (mais coté à Londres) est 'attractive'.



Un contact positif avec la direction et des évaluations conduisent l'intermédiaire financier à relever de 6% son estimation de BPA pour l'exercice 2019, à un niveau proche de la prévision affichée par TUI.



'L'objectif pour l'exercice 2020 d'un free cash-flow presque neutre après dividende est encourageant, mais nous pensons que la politique de dividende peut être revue étant donnée une couverture serrée (déjà dans nos prévisions)', juge-t-il.



