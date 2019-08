TUI : Oddo maintient sa recommandation d'achat

13/08/2019 | 11:16

Oddo a maintenu mardi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 12,9 euros sur le voyagiste allemand TUI, qui a dévoilé ce matin des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Le numéro un mondial du voyage a fait état d'un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôt et amortissements (Ebita) courant de l'ordre de 101 millions d'euros pour son troisième trimestre, là où le bureau d'études parisien ne prévoyait que 84 millions d'euros.



Dans sa note, Oddo fait remarquer que l'activité de tour opérateur du groupe a continué de souffrir de l'incertitude liée au Brexit et d'une situation de surcapacité en Espagne.



Toutefois, l'activité d'hôtellerie et de croisière s'est, elle, révélée bien plus robuste, fait valoir l'intermédiaire, à la faveur notamment d'un très bonne dynamique en Turquie.



Alors que le cours de l'action accuse un repli de plus de 25% depuis le début de l'année, Oddo met en avant un multiple de valorisation devenu 'particulièrement faible', le titre se traitant désormais sur la base d'un PER de 6,6x au titre de 2020.



