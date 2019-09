Tui : Citi toujours à l'achat après Thomas Cook

25/09/2019 | 11:57

Les analystes de Citi ont confirmé leur conseil d'achat sur le titre du voyagiste Tui alors que son concurrent Thomas Cook est en pleine déconfiture. L'objectif de cours demeure fixé à 1.190 pence.



Citi estime que grâce aux réservations estivales, Tui a dû terminer son exercice 2018/2019, clos fin septembre, sur une croissance de 7% au 4ème trimestre.



En outre, 'nous considérons que Tui sera l'un des principaux bénéficiaires de l'effondrement de Thomas Cook', estime Citi, puisque la redistribution de la part de marché de Thomas Cook pourrait tirer vers le haut d'environ 4% le bénéfice par action Tui en 20219/2020. Sans oublier les augmentations de prix qui suivront probablement.





