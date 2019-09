Tui : UBS n'est plus vendeur après Thomas Cook

24/09/2019 | 10:37

UBS a relevé son conseil sur l'action du voyagiste Tui : précédemment vendeur, le bet est désormais neutre. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 740 à 900 pence.



Les analystes expliquent leur relèvement d'opinion par la faillite de Thomas Cook qui devrait entraîner, à court terme, une amélioration de la rentabilité et de la génération de cash flow libre de Tui.



Mais si UBS a relevé en conséquence ses prévisions bénéficiaires sur Tui, le bureau d'études note qu'après la hausse marquée enregistrée de la veille (+ 7% environ), le titre intègre déjà en bonne partie cette perspective.







