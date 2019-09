Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le bond de la veille n’empêche pas TUI Group de progresser de nouveau ce matin de 3,28% à 930,98 pence. Le groupe de tourisme a indiqué mardi que sa saison d’été s’était déroulée comme prévu en dépit un environnement de marché difficile, ce qui lui a permis de réitérer sa guidance d’Ebita sous-jacent pour l’ensemble de son exercice fiscal 2019 qui sera clos le 30 septembre. TUI profite également d’un relèvement de recommandation d’UBS, qui intègre ainsi les retombées positives de la faillite de son concurrent Thomas Cook.TUI a indiqué ce matin que son modèle s'était montré " résilient " cet été, lui permettant d'atteindre ses objectifs, malgré les difficultés rencontrées (immobilisation au sol des Boeing 737 MAX, surcapacités aériennes et incertitudes liées au Brexit).Le groupe de tourisme a ainsi réitéré son objectif annuel d'Ebita sous-jacent dévoilé en mars dernier, à savoir une baisse qui pourrait atteindre jusqu'à 26% par rapport à l'exercice précédent.De plus, Fritz Joussen, le directeur général de TUI Group, a indiqué que les défis précédemment évoqués seront toujours d'actualité lors de l'exercice fiscal 2020 et que le groupe tâchera de devenir plus compétitif dans ses activités aériennes.Si TUI n'a pas encore eu le temps d'évaluer l'impact positif pour ses activités que représente la liquidation judiciaire de son concurrent Thomas Cook, c'est désormais chose faite pour UBS.Le broker anticipe une amélioration de la rentabilité et du free cash flow libre à court terme. L'analyste a ainsi revu en hausse ses estimations de bénéfice par action pour 2019 (+7%), 2020 (+23%) et 2021 (+2%).De ce fait, le bureau d'études a relevé sa recommandation de Vendre à Neutre sur le titre TUI, tout en augmentant son objectif de cours de 740 à 900 pence.Toutefois, UBS ajoute que la progression du titre TUI hier (+7,23%) semble refléter une bonne partie de ces effets positifs.