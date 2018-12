TUI : bien orienté après ses résultats annuels

13/12/2018 | 10:15

TUI grimpe de 4,1% à Londres après la publication des résultats annuels du voyagiste, marqués par une hausse de près de 11% du profit opérationnel et une augmentation du dividende proposé à 0,72 euro par action, contre 0,65 euro précédemment.



A taux de changes constants, l'EBITA sous-jacent a ainsi progressé de 10,9% à 1,22 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 6,3% à 19,7 milliards, des performances soutenues par ses filiales d'hôtellerie et de croisières.



Revendiquant une activité commerciale pour l'hiver 2018-19 juste en dessous de son niveau un an auparavant, TUI table sur une croissance d'au moins 10% de ses résultats sous-jacents pour l'exercice 2019, dans un environnement de marché difficile.



