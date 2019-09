TUI : dans le vert avec des propos de broker

05/09/2019 | 11:41

A contre-courant de la tendance à Londres (-0,3%), TUI parvient à avancer de 0,8% sur fond de propos favorables de Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 1150 pence sur le titre du voyagiste.



Un contact positif avec la direction et des évaluations conduisent l'intermédiaire financier à relever de 6% son estimation de BPA pour l'exercice 2019, à un niveau proche de la prévision affichée par TUI.



'L'objectif pour l'exercice 2020 d'un free cash-flow presque neutre après dividende est encourageant, mais nous pensons que la politique de dividende peut être revue étant donnée une couverture serrée', juge le broker, ajoutant que la valorisation est 'attractive'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.