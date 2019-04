TUI : le titre en forte hausse malgré l'analyse d'UBS

03/04/2019 | 18:43

Le titre termine la séance en forte hausse malgré l'analyse d'UBS. Le bureau d'études a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'vente' sur TUI et a abaissé son objectif de cours de 740 à 670 pence, ce qui implique selon l'intermédiaire financier, un potentiel de baisse de 8% pour l'action du groupe allemand de tourisme.



Dans sa note, le broker estime que le titre se traite sur un rendement EFCF 2020 de l'ordre de 6%, ce qu'il trouve 'non attractif au vu des vents contraires structurels et cycliques dans les activités de tour-opérateur et d'hôtels'.



