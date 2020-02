TUI : le voyagiste s'envole

Malgré le coronavirus, les tensions sur le marché du transport aérien en allemagne et le blocage des Boeing 737 Max, TUI a vu son chiffre d'affaires progresser de 7.7% au premier trimestre (par rapport au Q1 2019). La société allemande qui n'en reste pas moins déficitaire a profité de la disparition de son concurrent pour récupérer des parts de marché. TUI a ainsi pu assister à une progression de 8% de son chiffre d'affaires sur le segment "Markets & Airlines", qui représente plus de 80% de son activité. C'est néanmoins sur des activités plus "complémentaires" comme les croisières, ou le segment "Destination Experiences" que la progression de l'activité a été la plus significative avec une croissance de respectivement 25 et 35%.

Cette évolution a permis à la société de voyage de réduire sa perte nette à -105.5M € au Q1 2020, contre -112.1 au Q1 2019. Le groupe a par ailleurs revu à la hausse ses anticipations de chiffre d'affaires annuel à 1.05 Mds €, contre 850M € prévus initialement.

Cette annonce a rassuré les investisseurs, permettant au titre de progresser de plus de 10% ce matin à 11.203 €.