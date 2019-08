TUI : prévision de résultat confirmée, le titre grimpe

13/08/2019 | 10:45

TUI a confirmé mardi sa prévision de résultat pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019, une performance qui lui permettait de gagner du terrain à la Bourse de Londres ce matin.



Le voyagiste a fait état d'un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôt et amortissements (Ebita) courant de 100,9 millions d'euros sur la période correspondant à son troisième trimestre fiscal, soit une baisse de 46% en rythme annuel.



Le groupe allemand a toutefois confirmé son objectif d'une baisse plus limitée, de l'ordre de 26%, de son bénéfice courant sur l'ensemble de l'exercice, après 1,18 milliard d'euros en 2017/2018.



Dans son communiqué, TUI explique s'attendre à une amélioration de son activité cet été, après un été 2018 particulièrement chaud qui avait conduit les vacanciers à privilégier des séjours locaux.



D'après le groupe, ses réservations et ses marges bénéficiaires ont même eu tendance à s'améliorer au cours des dernières semaines.



Des déclarations encourageantes, qui valaient à l'action TUI cotée à la Bourse de Londres de progresser de plus de 3% mardi matin. Depuis le début de l'année, le titre accuse encore une baisse de plus de 25%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.