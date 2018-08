TUI : s'affaisse sur des résultats décevants

09/08/2018 | 14:12

TUI AG s'affaisse de 6% en début d'après-midi à Londres, après la publication par le voyagiste allemand d'un EBITA sous-jacent en retrait de 18% à 193,4 millions d'euros au titre de son troisième trimestre comptable.



Les analystes pointent une performance plus faible que prévu dans sa principale division sales et marketing, dont le chiffre d'affaire s'est accru de 5% à 4,4 milliards d'euros, mais avec un EBITA sous-jacent qui a chuté de 55% à 42,4 millions.



Pour l'ensemble de l'exercice, TUI confirme tabler sur une croissance d'au moins 10% pour son EBITA sous-jacent et d'environ 3% pour le chiffre d'affaires, 'bien que la météo chaude puisse limiter la surperformance', selon UBS.



