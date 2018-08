TUI AG : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

10/08/2018 | 11:08

Oddo BHF réitère sa recommandation 'neutre' sur TUI AG, avec un objectif de cours ajusté de 19,4 à 18,6 euros, dans le sillage d'une actualisation de ses estimations sur 2018 pour le voyagiste après des résultats trimestriels qui ont déçu le marché.



Le bureau d'études précise que si le CA ressort en ligne avec les attentes, l'EBITA ajusté est largement en dessous des anticipations, et que le message du management revêt une certaine prudence du fait des impacts de change et de la météo.



'Au vu du momentum particulièrement défavorable pour le secteur des tours opérateurs sur le court/moyen terme, nous préférons jouer la très faible valorisation de Thomas Cook et son potentiel de rattrapage', affirme l'analyste en charge du dossier.



