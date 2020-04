A l'arrêt, le voyagiste TUI recourt au plan de soutien allemand

Francfort (awp/afp) - Le groupe allemand TUI, numéro un mondial du tourisme, a annoncé mercredi avoir signé un prêt relais de 1,8 milliard d'euros (environ 1,9 million de francs suisses), garanti par l'État allemand, pour faire face à l'arrêt de ses activités à cause de l'épidémie de coronavirus.

TUI et la banque publique de développement KfW ont "signé un contrat de prêt relais" qui a été approuvé au préalable par le gouvernement allemand le 27 mars, détaille un communiqué.

Un consortium bancaire autour de TUI soutient l'intégration du prêt KfW qui s'insère dans une "facilité de crédit renouvelable", est-il ajouté.

Le voyagiste profite ainsi du plan d'aide aux entreprises de plusieurs centaines de milliards d'euros annoncé mi-mars par le gouvernement allemand et incluant des prêts "sans limites" garantis via la KfW, son bras financier.

TUI rappelle qu'elle était une entreprise saine avant la crise, l'année 2020 ayant démarré avec "des réservations extrêmement fortes".

"Nous nous préparons maintenant activement pour la période qui suivra la crise sanitaire et sommes convaincus que les gens continueront à voyager et voudront connaître d'autres pays et cultures à l'avenir", commente le PDG du groupe, Fritz Joussen, dans ce communiqué.

afp/ck