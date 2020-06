TUI : La valeur du jour en Europe TUI a conclu un accord avec BOEING sur le dossier des 737 MAX

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TUI a conclu un accord avec Boeing afin d’obtenir des compensations suite à l'immobilisation des avions 737 MAX dans le monde. Si aucun montant n’a été communiqué, le voyagiste explique que ces compensations représentent une « large part » des dommages subis. Cette indemnisation se fera progressivement sur les deux prochaines années. De plus, TUI obtiendra également un crédit de l’avionneur américain pour ses futures commandes et le décalage des livraisons des appareils 737 MAX déjà commandés.Cela devrait permettre au groupe de ménager se trésorerie et d'adapter la taille de sa flotte aux nouvelles conditions de marché.A la mi-mai, le voyagiste avait fait part de son intention de supprimer 8 000 postes dans le monde, soit plus de 10% de ses effectifs, et de mettre en place un important plan de réduction des coûts.Pour mémoire, tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis mars 2019 suite à deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts au total. Une incertitude persistante entoure leur date de remise en service. TUI est l'un des plus gros clients européens de la famille d'avions 737.Au final, l'accord du jour avec Boeing, associé au rebond généralisé des valeurs malmenées par le Covid-19, permet au titre de TUI de bondir de 6,55% à 476,70 pence sur la place de Londres, en milieu d'après-midi. Toutefois, la valeur chute toujours de près de moitié depuis le début de l'année.