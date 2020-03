TUI Suisse suspend son programme de voyages jusqu'au 27 mars

Zurich (awp) - Le voyagiste TUI Suisse a suspendu son programme mondial de voyages jusqu'au 27 mars, donnant ainsi suite aux recommandations du Conseil fédéral d'éviter tout déplacement à l'étranger, a annoncé lundi la filiale helvétique du groupe allemand.

Face à une "situation inédite", TUI Suisse travaille au rapatriement des voyageurs dans la Confédération. La plupart d'entre eux peuvent rentrer sur des vols réguliers alors que les autres seront "activement informés" et une solution proposée.

Un peu plus tôt, le groupe de Hanovre avait déjà annoncé la suspension de "la plus grande partie" de ses activités de voyagiste. Cette mesure concerne principalement les activités de voyages à forfait avec vols charters, d'hôtellerie et de croisières.

TUI gère cinq compagnies aériennes charter comptant 150 appareils moyen et long courrier, plus de 400 hôtels et lieux de vacances, dont les marques RIU, TUI Blue et Robinson, ainsi que 18 bateaux de croisière.

al/md