Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TUI (-1,55% à 4 euros) a dévoilé jeudi des résultats nettement dans le rouge au titre du troisième trimestre de son exercice 2019-2020. Entre avril et juin, le géant du tourisme a ainsi accusé une perte nette (part du groupe) de 1,4 milliard d’euros, contre un bénéfice net (ajusté) de 22,8 millions d’euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d’affaires s’établit à 71 millions d’euros seulement, soit un effondrement de 98,5%. La pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l’endiguer sont bien entendu en cause.TUI précise que la mise en place de son vaste programme de réduction des coûts se passe comme prévu.Compte tenu de l'incertitude actuelle, le groupe n'est pas en mesure de communiquer de nouveaux objectifs annuels." Avec la deuxième ligne de crédit du gouvernement, nous sommes prêts si la pandémie a de nouveau un impact significatif sur le tourisme ", a assuré Fritz Joussen, le directeur général de TUI.