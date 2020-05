TUI brûle 250 millions d'euros par mois

Le groupe spécialisé dans les voyages TUI consomme 250 M€ de liquidités par mois actuellement, a déclaré son PDG mercredi. Bien qu'elle ait réduit ses coûts de 70%, l'entreprise subit toujours d'importantes sorties de fonds, a déclaré Friedrich Joussen lors d'un appel aux journalistes. "Nous devons changer la TUI - la rendre plus légère, plus rapide et moins capitalistique", a déclaré M. Joussen, ajoutant que les compagnies aériennes vont aussi devoir se serrer la ceinture, sans donner de détails à ce stade.