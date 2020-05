TUI : pertes creusées au T2 en raison du coronavirus

13/05/2020 | 11:36

TUI annonce ce mercredi que sa perte sous-jacente s'est creusée au deuxième trimestre, après que le voyagiste ait été frappé par la suspension mondiale des voyages qui a suivi l'épidémie de coronavirus.



La perte sous-jacente de TUI a ainsi atteint 680,9 millions d'euros au cours du dernier trimestre, contre 242 millions d'euros à la même période l'an dernier.



Pour faire face à la situation, TUI vise à réduire de manière permanente ses frais généraux de 30% dans l'ensemble du groupe. Cela devrait avoir un impact sur 8.000 emplois dans le monde.



Dans sa déclaration, TUI a affirmé rester une entreprise 'résiliente' qui devrait sortir 'plus forte, beaucoup plus légère et plus flexible' de la crise.



