TUI : repli du titre après l'analyse négative d'UBS

12/05/2020 | 16:06

Le titre est en repli de plus de 1% alors qu'UBS a abaissé sa recommandation sur la société de tourisme allemande. Le bureau d'analyses devient de plus en plus prudent envers les voyagistes.



Les analystes d'UBS ont abaissé leur notation sur l'action de 'neutre' à 'vendre' et ont réduit leur objectif de cours de 290 pence à 110 pence.



Dans une note aux clients, ils ont déclaré qu'ils s'attendaient à une reprise plus lente du trafic dans le secteur des voyages, anticipant une contraction des activités de TUI dans le monde post-Covid-19.



TUI devra peut-être renoncer ou renégocier davantage ses alliances ou recapitaliser l'entreprise, ont souligné les analystes.



