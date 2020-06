TUI : signe un accord 'post crise' avec Boeing

03/06/2020 | 11:46

La compagnie de voyage allemande TUI annonce ce mercredi avoir conclu un accord de confidentialité avec Boeing, convenant d'un ensemble de mesures pour compenser les conséquences de l'échouement du 737 MAX.



Bien que les détails financiers n'aient pas été divulgués, l'accord prévoit une compensation qui couvre une partie 'significative' de l'impact financier, ainsi que des avoirs pour les futures commandes d'avions, a précisé TUI.



De plus, les deux parties ont convenu d'un calendrier de livraison révisé pour les 61 737 MAX sur commande, ce qui signifie que TUI obtiendra moins de 737 MAX de Boeing que prévu au cours des prochaines années. Les nouvelles livraisons doivent ainsi être reportées de deux ans en moyenne.



Le nouveau calendrier permet une planification plus flexible de la flotte en période de pandémie, a commenté le groupe.



