Tullow Oil : Canaccord passe à 'achat'

21/08/2019 | 13:24

Canaccord adopte une recommandation 'achat' sur Tullow Oil, contre 'achat spéculatif' précédemment, et remonte son objectif de cours de 260 à 280 pence, anticipant 'un accent fort mis sur le flux de nouvelles sur la Guyana en 2020'.



'Nous ne serions pas surpris de voir quatre ou cinq puits sur le seul Orinduik en 2020', indique-t-il dans sa note sur la compagnie pétrolière britannique, notant que 'les résultats initiaux du puits d'exploration Joe sont attendus à la fin du mois de septembre'.



