Tullow Oil monte après une importante découverte de pétrole

Londres, 12 août (Reuters) - Tullow Oil grimpe nettement lundi à la Bourse de Londres après avoir annoncé la découverte d'une importante source de pétrole au Guyana.

Vers 10h00 GMT, le titre du groupe britannique d'exploration et de production de pétrole et de gaz prend de loin la tête du Stoxx 600 avec un gain de 15,63%, s'acheminant vers sa plus forte progression en une séance depuis novembre 2015.

Le directeur général du groupe, Paul McDade, a déclaré que le gisement découvert dans le puits, dans le bloc Orinduik au large du Guyana pourrait contenir l'équivalent de plus de 100 millions de barils de pétrole récupérables, un chiffre supérieur aux attentes.

Tullow Oil commencera à forer un deuxième puit plus tard dans le mois. Les capacités des deux puits, ainsi que d'un troisième en perspective dans le bloc voisin de Kanuku, seront évaluées l'année prochaine dans le but de passer à un développement rapide, a ajouté Paul McDade.

"Nous espérons que ce n'est pas un résultat isolé et qu'il y aura plus de découvertes", a-t-il ajouté.

Tullow Oil dispose d'une participation de 60% dans le bloc Orinduik tandis que Total et Eco Atlantic ont chacun 15% du capital, les 10% restant revenant à Qatar Petroleum.

"Il s'agit d'une opportunité décisive pour Tullow", commente Al Stanton, analyste chez RBC Capital Markets.

"La réduction des risques liés au potentiel d'exploration à venir dans le bloc Orinduik pourrait permettre à Tullow de monétiser une partie de sa participation de 60% dans le bloc, ce qui réglerait ses problèmes de bilan une fois pour toutes", soulignent de leur cote les analystes de Berenberg, qui ont relevé leur recommandation à l'"achat".

Dans le but de réduire son exposition aux fluctuations des cours du brut, le fonds souverain norvégien, le plus grand au monde, avait annoncé au mois de mars son intention de céder ses participations dans plusieurs groupes pétroliers et gaziers dont Tullow Oil, dont il détenait 2,1% du capital pour 67 millions de dollars à fin 2018. (Ron Bousso, Laetitia Volga pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)