Tullow résilie l'accord de cession de sa participation dans le projet du Lac Albert

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe britannique Tullow Oil a annoncé jeudi avoir mis un terme aux accords de cession de sa participation de 33,33% dans le projet pétrolier du Lac Albert en Ouganda à Total et à la compagnie chinoise CNOOC, faute d'avoir pu obtenir leur extension.

"Tullow n'a pas été en mesure d'obtenir une nouvelle prorogation [des accords de vente et d'achat] avec ses partenaires de la coentreprise, bien que les prorogations antérieures aient été acceptées par toutes les parties. La résiliation de cette transaction résulte de l'impossibilité de convenir de tous les aspects du traitement fiscal de la transaction avec le gouvernement de l'Ouganda, qui était une condition préalable à la réalisation des accords", a expliqué le groupe britannique dans un communiqué.

Selon ces accords signés en janvier 2017, Total devait acquérir une participation de 21,57% dans le projet auprès de Tullow afin de porter sa participation dans ce projet à 54,9%. La compagnie chinoise CNOOC devait acquérir le reste des 33,33% cédés par Tullow.

Tullow lancera un nouveau processus de vente de sa participation dans ce projet qui renferme plus de 1,5 milliard de barils de ressources récupérables découvertes et qui devrait produire plus de 230.000 barils par jour en production de pointe.

"Les partenaires de la coentreprise visaient une décision d'investissement finale pour ce projet en Ouganda d'ici la fin de 2019, mais la résiliation de cette transaction est susceptible d'entraîner des retards supplémentaires", a ajouté Tullow.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Total n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter cette annonce.

