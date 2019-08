Tullow résilie l'accord de cession de sa participation dans le projet du Lac Albert

(Actualisation: réaction et précisions de Total)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe britannique Tullow Oil a annoncé jeudi avoir mis un terme aux accords de cession de sa participation de 33,33% dans le projet pétrolier du Lac Albert en Ouganda à Total et à la compagnie chinoise CNOOC, faute d'avoir pu obtenir leur extension.

"Tullow n'a pas été en mesure d'obtenir une nouvelle prorogation [des accords de vente et d'achat] avec ses partenaires de la coentreprise, bien que les prorogations antérieures aient été acceptées par toutes les parties. La résiliation de cette transaction résulte de l'impossibilité de convenir de tous les aspects du traitement fiscal de la transaction avec le gouvernement de l'Ouganda, qui était une condition préalable à la réalisation des accords", a expliqué le groupe britannique dans un communiqué.

"L'échéance pour finaliser la transaction a déjà été repoussée à plusieurs reprises, démontrant clairement les efforts des différentes parties pour trouver un accord. Le 29 août 2019, date de l'ultime échéance, la transaction expire automatiquement", a pour sa part souligné Total dans un communiqué publié suite à cette annonce.

Selon ces accords signés en janvier 2017, Total et la compagnie chinoise CNOOC devaient acquérir l'essentiel de la participation de Tullow, qui aurait conservé 11,8% du projet. Cette opération aurait permis à Total d'augmenter sa participation dans le projet de 33,3% à 44,1%, a rappelé le groupe jeudi. La CNOOC aurait également détenu 44,1%.

"Les partenaires de la coentreprise visaient une décision d'investissement finale pour ce projet en Ouganda d'ici la fin de 2019, mais la résiliation de cette transaction est susceptible d'entraîner des retards supplémentaires", a ajouté Tullow.

"Malgré l'expiration de cet accord, Total poursuivra, avec ses partenaires CNOOC et Tullow, ses efforts pour permettre le développement des ressources pétrolières du Lac Albert, a de son côté déclaré le directeur général Exploration-Production de Total, Arnaud Breuillac, cité dans le communiqué du groupe français.

"Le projet est techniquement bien avancé et nous sommes déterminés à poursuivre le travail avec le gouvernement ougandais pour résoudre les points encore en suspens et prendre la décision d'investissement. Un cadre juridique et fiscal stable et approprié est une nécessité pour les investisseurs", a ajouté le dirigeant.

Tullow lancera un nouveau processus de vente de sa participation dans ce projet qui renferme plus de 1,5 milliard de barils de ressources récupérables découvertes et qui devrait produire plus de 230.000 barils par jour en production de pointe.

Total conserve son droit de préemption en cas de cession par l'un des partenaires de tout ou partie de sa participation, a précisé le groupe français dans son communiqué.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire