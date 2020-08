TVA : Groupe TVA annonce ses résultats pour le deuxième trimestre

Montréal, Canada - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des produits d'exploitation de 103,9 millions, en baisse de 42,1 millions sur le deuxième trimestre 2019. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 2,7 millions de dollars soit une perte de 0,06 $ par action comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 6,2 millions ou une perte de 0,14 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Faits saillants liés à l'exploitation du second trimestre :

BAIIA ajusté[1] consolidé de 7 366 000 $, soit une variation favorable de 3 602 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2019;

BAIIA ajusté1 du secteur télédiffusion de 3 470 000 $, soit une variation favorable de 5 076 000 $ principalement attribuable à l'amélioration de 59,4 % du BAIIA ajusté1 négatif des chaînes spécialisées, notamment de « TVA Sports » dont les coûts reflètent une baisse importante d'événements sportifs diffusés par la chaîne, dont le report des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (« LNH »), contrebalancée en partie par la diminution de 38,4 % du BAIIA ajusté1 du Réseau TVA;

»), contrebalancée en partie par la diminution de 38,4 % du BAIIA ajusté1 du Réseau TVA; BAIIA ajusté1 du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 507 000 $, soit un écart défavorable de 1 330 000 $ principalement attribuable à la diminution de la rentabilité des activités de location de studios, de mobiles et d'équipements ainsi que des activités de postproduction en lien avec la crise sanitaire actuelle alors que l'ensemble des autres activités de ce secteur a connu une augmentation de rentabilité;

BAIIA ajusté1 du secteur magazines de 2 890 000 $, soit une variation défavorable de 321 000 $ principalement attribuable à la cessation de publication de certains titres, contrebalancée en partie par la performance de l'ensemble des autres publications dont les fréquences de mises en marché ont été revues, générant des économies de coûts supérieures à la baisse de leurs produits d'exploitation;

BAIIA ajusté1 du secteur production et distribution de 428 000 $, soit un écart favorable de 106 000 $ découlant d'économies au niveau des frais d'administration qui ont plus que compensé la diminution de la marge brute provenant de la production et la distribution de films.

« Tel qu'anticipé, la pandémie de la COVID-19 a eu des impacts importants sur nos résultats du deuxième trimestre 2020 à la suite d'une réduction significative de plusieurs de nos activités afin de se conformer aux directives du gouvernement du Québec en ce sens. Cette crise sanitaire et les mesures mises en place pour éviter la propagation du virus ont engendré, entre autres, une réduction significative des revenus publicitaires, une baisse importante d'événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée « TVA Sports », due notamment au report des séries éliminatoires de la LNH au troisième trimestre, une réduction de la fréquence de mise en marché de certaines publications et un arrêt de la plupart de nos activités de production de contenu. Groupe TVA a cependant poursuivi ses activités essentielles visant à informer en plus de divertir la population tout au long de la crise et reprend graduellement la plupart de ses activités depuis la fin du trimestre en maintenant et en adaptant les mesures internes nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés et du public. Bien que nos équipes soient prêtes et mobilisées vers la reprise de nos activités, cette relance demeure affectée par des facteurs qui en limitent l'ampleur et son accélération. Parmi ceux-ci, notons la mise en place des mesures de distanciation sociale qui complexifie ou retarde la production de certains types de contenu, la fragilité entourant la reprise des événements sportifs et la précarité de certains de nos annonceurs », a affirmé la présidente et chef de la direction de Groupe TVA, France Lauzière.

« Les parts de marché totales de Groupe TVA ont connu une croissance de 1,8 part1 atteignant 42,3 parts[2] pour le deuxième trimestre de 2020. Le Réseau TVA a connu une croissance de 0,2 part1 alors que les chaînes spécialisées ont affiché une croissance de 1,6 part1 grâce au gain exceptionnel de 5,1 parts1 de la chaîne « LCN » qui a atteint un sommet de 10,6 parts1, renforçant ainsi sa position de chaîne spécialisée la plus écoutée au Québec. Le travail exceptionnel de nos employés durant cette période sans précédent nous a permis d'offrir une couverture de l'actualité en continu en plus de poursuivre la production de contenus originaux afin de divertir la population. À cet égard, nous sommes très fiers du grand événement télévisuel Une chance qu'on s'a qui a rendu hommage aux gens du Québec dans la lutte contre la COVID‑19 et qui a su rejoindre plus de 2,0 millions de téléspectateurs tout en récoltant plus de 2 millions de dollars pour venir en aide aux aînés et victimes de violence conjugale », a affirmé France Lauzière.

« Les résultats financiers du secteur des services cinématographiques et audiovisuels ont été grandement affectés par la pandémie, forçant l'arrêt des tournages, dont celui d'une production de Disney qui était en cours dans nos installations en plus de retarder le démarrage d'une seconde production d'envergure prévue pour le deuxième trimestre. Dans le contexte actuel, les activités de postproduction s'en sont aussi trouvées affectées. Cependant, la majorité des autres activités du secteur se sont poursuivies et ont contribué à amoindrir cette baisse de rentabilité », a poursuivi la présidente de Groupe TVA.

« Bien que la baisse des produits d'exploitation provenant des magazines se soit poursuivie au deuxième trimestre de 2020 et se soit accentuée dans le contexte actuel, nos efforts ont permis de réduire nos charges d'exploitation de 37,8 % et de maintenir une contribution positive de ce secteur aux résultats d'exploitation de la Société. Cette performance a été possible grâce à la rapidité de nos équipes à s'adapter au contexte actuel et à réduire temporairement la mise en marché de certains titres en plus d'en ajuster le contenu afin de répondre à l'intérêt de nos lecteurs pendant la crise. La protection de nos marques porteuses qui font de Groupe TVA l'éditeur de magazines francophones numéro 1 au Québec[3] demeure au centre de nos priorités.

Le secteur production et distribution, lequel regroupe les activités des sociétés du groupe Incendo, continue de contribuer positivement aux résultats financiers de la Société. En plus de diversifier nos sources de revenus et d'élargir notre présence à l'international, notamment sur les marchés anglophones, il nous permettra de bénéficier de la forte demande à prévoir pour la production de contenus originaux accentuée par la crise actuelle. D'ailleurs, nous planifions déjà la reprise des activités de ce secteur que l'on vise pouvoir accélérer par le biais de coproductions avec la Nouvelle-Zélande débutant prochainement.

Encore une fois, je tiens à remercier très sincèrement tous nos employés de l'ensemble de nos secteurs et partout au Québec qui nous permettent de continuer à informer et divertir les Québécois et qui sont au cœur de la reprise de nos activités », a conclu la présidente.

Mise à jour sur le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19

Les résultats du deuxième trimestre doivent être mis en perspective dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, une situation sans précédent qui a des répercussions considérables sur la population canadienne, de même que sur l'économie mondiale. En tant que fournisseur de services essentiels, notre priorité demeure de poursuivre notre mission, soit d'informer et divertir le public. À cet égard, nous nous sommes assurés de maintenir nos services de nouvelles en continu accessibles à tous via nos diverses plateformes de diffusion et en offrant gratuitement notre chaîne spécialisée d'information « LCN » tout au long du présent trimestre. Groupe TVA a pris et continue de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés, soit via la prestation de leurs services à distance lorsque possible, par la mise en place de mesures de distanciation sociale en milieux de travail et par l'ajout de mesures sanitaires rigoureuses dans nos installations.

Dans le contexte de cette crise, nous nous attendons à ce que des impacts financiers se fassent encore ressentir au cours des prochains trimestres. Parmi ceux-ci, notons les suivants :

Une réduction significative des revenus publicitaires qui aura inévitablement des impacts sur les secteurs télédiffusion et magazines;

Une augmentation de nos mauvaises créances découlant de la situation précaire dans laquelle se retrouveront certains annonceurs;

Une variabilité importante de nos revenus et nos coûts de contenu associés à la diffusion en direct de manifestations sportives organisées par des ligues professionnelles considérant que la reprise des activités de celles-ci implique l'annulation de certains événements ou des changements importants quant à leur format ou calendrier de diffusion.

Une réduction de la fréquence de mise en marché de certaines publications qui affectera les revenus du secteur magazines;

Une baisse du niveau d'activités du secteur MELS et de celui de la production et distribution découlant d'une reprise de nos activités de production de contenu complexifiée et ralentie par certains facteurs. Parmi ceux-ci, notons le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale sur les plateaux de tournage, la fermeture des frontières avec certains pays et les défis au niveau de l'assurabilité des productions.

Le 27 mars dernier, dans le contexte de cette crise sanitaire et afin d'ajuster sa structure de coûts au volume d'activités en baisse, la Société a réduit la présence au travail d'environ 25 % de ses effectifs qui reçoivent dorénavant des prestations en vertu du programme de soutien de la Société pour compenser leur mise en disponibilité. Pendant la crise sanitaire, ce programme offre une aide financière qui s'ajoute aux programmes de Subvention salariale d'urgence du Canada ou de Prestation canadienne d'urgence. Plusieurs entités des différents secteurs de la Société répondent aux critères de qualification à la Subvention salariale d'urgence, ce qui permet à la Société d'atténuer certains impacts reliés à la crise actuelle.

Étant donné l'incertitude entourant la durée de la pandémie et les répercussions qu'elle pourrait avoir, il nous est impossible à l'heure actuelle d'en prédire l'effet global sur nos résultats opérationnels et financiers, mais nous sommes d'avis que notre bonne santé financière actuelle, notre solide bilan et les mesures mises de l'avant nous permettront de continuer de dégager des flux de trésorerie positifs.

Groupe TVA continue de mettre en place quotidiennement les mesures et plans d'action nécessaires afin d'assurer la bonne continuité des affaires de l'entreprise et de maintenir nos stratégies à long terme. Notre équipe de direction est mobilisée à assurer une bonne gestion de la crise actuelle et à planifier le retour progressif des activités de la Société tout en suivant les directives gouvernementales.

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du BAIIA ajusté adoptée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur production et distribution), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques liés aux relations de travail ainsi que les risques liés aux urgences en matière de santé publique, notamment la COVID-19, et toute mesure d'urgence mise en œuvre par le gouvernement.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et www.groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle 2019 de la Société ainsi qu'à la mise à jour sur les risques et incertitudes du rapport de gestion intermédiaire pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 30 juin 2020.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 30 juillet 2020 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2020, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 30 juin 2020 peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.groupetva.ca.

