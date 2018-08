21st Century Fox : bat le consensus au 4e trimestre

09/08/2018 | 12:01

21st Century Fox a dévoilé un bénéfice des opérations poursuivies en hausse de 85% à 925 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre, soit 50 cents par action. En données ajustées, ce BPA s'est accru de 58% à 57 cents, contre 54 cents en consensus.



A 7,94 milliards de dollars, les revenus du groupe de médias et de divertissement ont augmenté de 18%, avec des croissances à deux chiffres dans tous les segments, tirées par des revenus de contenus plus élevés dans le segment cinéma.



'Nous sommes convaincus que la voie que nous traçons pour nos activités emblématiques soutiendra une valeur durable et grandissante pour nos actionnaires', affirment les président exécutifs Rupert et Lachlan Murdoch.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.