21st Century Fox vend ses 39% de parts dans Sky à Comcast

Washington (awp/afp) - Le groupe de la famille Murdoch, 21st Century Fox, a vendu les 39% qu'il détient dans Sky à l'américain Comcast, qui a pris le contrôle du groupe de télévision britannique, selon un communiqué de Fox mercredi.

La vente de ces parts, dont la valeur est estimée à 15 milliards de dollars, a été approuvée par le groupe Disney en passe de racheter d'importantes parts de l'empire Murdoch. Le câblo-opérateur américain avait remporté ce week-end les enchères pour le contrôle de Sky en le valorisant à 30,4 milliards de livres.

Fort de 23 millions d'abonnés, Sky est l'un des opérateurs de télévision les plus puissants d'Europe avec outre la chaîne d'informations Sky News, les droits de la lucrative Premier League de football en Angleterre ou encore la diffusion et la production de fiction.

En l'achetant, Comcast met un pied hors de son pré-carré américain et veut aussi se renforcer face aux assauts des plateformes de diffusion en ligne comme Netflix et Amazon. L'Américain possède déjà le studio Universal et les chaînes de télévision américaines NBC et CNBC, entre autres.

De son côté, le groupe Disney a souligné que la vente annoncée mercredi allait "significativement réduire" l'endettement nécessaire pour prendre le contrôle de Fox et lui permettre d'investir plus "dans la création de contenus pour ses plateformes de diffusion directe aux consommateurs".

Disney et Fox ont accepté de vendre le réseaux régional de Fox Sports pour obtenir le feu vert des autorités.

Après une longue bataille, Disney avait emporté Fox face à Comcast pour 71,3 milliards de dollars.

