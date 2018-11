Fox: résultats mitigés avant la fusion avec Disney

New York (awp/afp) - Le groupe de médias 21st Century Fox, dont la cession d'une grosse partie des actifs à Disney est en cours, a annoncé mercredi des résultats trimestriels mitigés, marqués par de bonnes recettes publicitaires lui ayant permis de compenser de faibles entrées en salles.

Fox a dégagé un bénéfice net de 1,26 milliard de dollars, en hausse de 50,3% sur un an, lors des trois mois achevés le 30 septembre et correspondant au premier trimestre de son exercice comptable décalé 2018-2019.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 0,69 dollar contre 0,52 dollar anticipé en moyenne par les analystes financiers.

Lesté par le dollar fort ayant rogné les recettes générées hors des Etats-Unis, le chiffre d'affaires est ressorti, lui, à 7,18 milliards de dollars, en hausse de seulement 2,5% et inférieur aux 7,22 milliards anticipés.

"La progression des recettes reflète essentiellement une hausse des revenus publicitaires des chaînes câblées et hertziennes", a expliqué le groupe du magnat des médias Rupert Murdoch dans un communiqué.

Fox déplore toutefois "de faibles" recettes dans la division cinéma et des effets de change défavorables ayant pesé sur le chiffre d'affaires à hauteur de 110 millions de dollars.

Les recettes publicitaires ont augmenté de 22% en un an, principalement grâce à une hausse des volumes de spots liés au football (soccer) et au football américain (NFL) dont les chaînes du groupe ont diffusé davantage de matchs comparé à la même période un an plus tôt.

Fox indique que sa régie publicitaire a également enregistré une forte demande pour les spots politiques dans le cadre des élections de mi-mandat aux Etats-Unis s'étant soldées dans la nuit de mardi à mercredi par un Congrès divisé entre démocrates (Chambre des représentants) et républicains (Sénat).

Dans le cinéma, les recettes ont diminué de 7% en raison d'un succès mitigé au box-office des dernières sorties en salles, la période ayant aussi été marquée par l'absence de blockbusters produits par le studio 20th Century Fox.

La publication de ces résultats intervient après le feu vert sous conditions donné cette semaine par la Commission européenne au rachat pour 71,3 milliards de dollars d'une grande partie des actifs de 21st Century par Disney.

Cette transaction a déjà été approuvée par les autorités de la concurrence américaines et devrait être finalisée au premier semestre 2019, selon le calendrier présenté par Disney.

A Wall Street, le titre 21st Century Fox gagnait 0,36% à 47,33 dollars vers 13H50 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

afp/rp