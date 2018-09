Sky accroît ses investissements et ouvre un bureau à Berlin

2 septembre (Reuters) - Le groupe de télévision Sky a annoncé dimanche son intention d'accroître ses investissements dans des startups technologiques en Europe et au Moyen-Orient.

Le britannique, numéro un de la télévision payante en Europe, va ouvrir un bureau en Allemagne et investir quatre millions de dollars (3,5 millions d'euros) dans le fonds israélien de capital-risque Remagine Ventures.

Sky détient l'une des plates-formes de diffusion les plus technologiquement avancées en Europe, grâce en partie à ses investissements et les partenariats noués avec plus de 20 sociétés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

L'un de ses premiers investissements était dans Roku , un pionner des appareils de streaming pour la télévision qui s'est depuis introduit en Bourse.

Sky, actuellement distribué au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie et en Autriche, explique dans son communiqué avoir été "impressionné" par les talents technologiques à Berlin et en Israël.

Le groupe britannique, créé en 1990, est au coeur d'une bataille boursière entre deux géants américains des médias et du divertissement, la Twenty-First Century Fox de Rupert Murdoch et le câblo-opérateur Comcast. (Shashwat et Muvija M, Véronique Tison pour le service français)