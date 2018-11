Twenty First Century Fox : Fox News ne tweete plus, l'action Twitter chute

SAN FRANCISCO, 29 novembre (Reuters) - L'action Twitter chute jeudi en Bourse, les investisseurs paraissant s'inquiéter d'un boycott du réseau social par la chaîne de télévision Fox News.

Le titre Twitter a cédé jusqu'à plus de 7% avant de réduire ses pertes et se dirige vers sa plus mauvaise séance depuis le 10 octobre.

Selon Politico, Fox News n'a plus "tweeté" depuis le 8 novembre, après un "tweet" d'un groupe de manifestants donnant l'adresse du domicile d'un animateur vedette de la chaîne, Tucker Carlson.

Les investisseurs s'inquiètent du boycott de Fox, qui relance le débat sur la perception par certains utilisateurs d'un biais politique du réseau social à l'encontre des conservateurs, ont déclaré des analystes.

(Noel Randewich; Patrick Vignal pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TWENTY-FIRST CENTURY FOX 0.15% 49.61 43.30% TWITTER -4.55% 31.2 36.32%