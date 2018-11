Twenty First Century Fox : L'UE approuve sous conditions le rachat d'actifs de Fox par Disney

BRUXELLES, 6 novembre (Reuters) - La Commission européenne a approuvé lundi l'acquisition par Walt Disney d'actifs de Twenty-First Century Fox pour 71,3 milliards de dollars (62,5 milliards d'euros) à condition que le géant américain du divertissement cède sa participation dans diverses chaînes de télévision thématiques en Europe.

Disney s'est engagé à céder ses parts dans les chaînes History, H2, Crime & Investigation, Blaze et Lifetime, contrôlées par A+E Television Networks, une coentreprise avec Hearst.

"Les engagements suppriment complètement le chevauchement d'activités entre Fox et Disney sur marché de la fourniture en gros de chaînes factuelles (en Europe)", écrit la Commission européenne dans un communiqué.

"La Commission a dès lors conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence."

Les autorités américaines ont déjà donné leur feu vert à ce rachat en juin à condition que Disney vende les 22 réseaux régionaux de chaînes sportives de Fox aux Etats-Unis.

En mettant la main sur la plupart des actifs de Fox dans le cinéma et la télévision, Disney posséderait un catalogue sans égal de super-héros et de séries parmi les plus populaires au monde. (Alastair Macdonald Bertrand Boucey pour le service français)