Twenty First Century Fox : RTL s'éloigne d'Endemol, vise les contenus et le streaming

Cette annonce intervient alors que le groupe de médias a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, soutenus par son studio Fremantle et une croissance prometteuse de ses produits numériques face aux défis posés par les géants des contenus comme Netflix.

L'action RTL bondit de 3,8% vers 10h55 GMT à la Bourse de Francfort, signant le meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600, lui-même en hausse de 0,6%.

Au deuxième trimestre, RTL Group a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,6% à 1,63 milliard d'euros, dépassant même la prévision la plus optimiste qui était de 1,62 milliard des analystes interrogés par Reuters. Ajustés des effets de changes et autres éléments, les revenus ont bondi de 4,6%.

"En ce qui concerne Endemol Shine, nous sommes sortis du processus", a déclaré à Reuters Bert Habets.

"A Fremantle, nous nous concentrons sur l'expansion de notre production scénarisée et nous y parvenons très bien. Notre objectif est de développer l'activité de contenus scénarisés et non scénarisés par des acquisitions de petite et moyenne taille", a-t-il ajouté.

Le fonds de capital-investissement Apollo Global et Twenty-First Century Fox, propriétaires d'Endemol, ont mis en vente le mois dernier la société néerlandaise qui a notamment conçu l'émission de télé-réalité "Big Brother". Une source proche de la vente a déclaré que le procédure se poursuivait.

PLATES-FORMES HYBRIDES

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de RTL a augmenté de 4,7% et il est également supérieur aux attentes du marché qui prévoyait un léger recul.

Son principal concurrent, ProSiebenSat.1 Media a publié des résultats plus mitigés au deuxième trimestre.

Les revenus de RTL ont été soutenus par la nouvelle saison du télé-crochet "American Idol" sur la chaîne américaine ABC, tandis que sur le front des films et vidéos, Fremantle a fait savoir que "Pique-nique à Hanging Rock", "L'amie prodigieuse" et "The Rain" avaient également bien fonctionné.

Outre la vente de programmes télévisés aux géants du streaming, RTL développe ses propres plates-formes "hybrides" - proposant des contenus gratuits financés par la publicité et des offres d'abonnement de quatre à huit euros par mois, un tarif moins cher que celui de Netflix.

Aux Pays-Bas, la plate-forme du groupe, baptisée, Videoland a enregistré une croissance de 122% de ses abonnés payants et en Allemagne, TV NOW, a progressé de 44%, a indiqué RTL sans plus de précision.

Le groupe cherche également à créer en Europe des coentreprises autour des contenus sur le modèle de Hulu aux Etats-Unis et en France il est partenaire de la plate-forme Salto lancée par France Télévisions, M6 et TF1.

ProSieben et Discovery ont également invité des partenaires à rejoindre leur plate-forme de streaming en Allemagne. Habets s'est dit "ouvert d'esprit" sur le sujet mais a ajouté que sa priorité était de développer TV NOW.

Il a minimisé les perspectives de fusion en Europe sur le modèle des marchés anglophones, déclarant aux analystes à une conférence téléphonique que le potentiel de synergies résultant des transactions transfrontalières y était beaucoup moins clair.

RTL, contrôlé par l'éditeur allemand Bertelsmann, a confirmé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires entre 2,5 et 5% cette année, hors effets de change, et s'attend à un Ebitda globalement stable en 2018.

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

par Douglas Busvine