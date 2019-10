Twist Bioscience : Le consortium regroupant la Fondation Praesens, l'Institut Pasteur, l'Institut Pasteur de Dakar, le Centre médical de l'université du Nebraska et Twist Bioscience a reçu le Prix Galien MedStartUp

-- Le consortium a mis au point une solution intégrée pour permettre une meilleure préparation et une réponse plus rapide aux départs d’épidémie et aux épidémies dans les zones à haut risques --

La Fondation Praesens, l’Institut Pasteur, l’Institut Pasteur de Dakar, le Centre médical de l’université du Nebraska et Twist Bioscience Corporation (NASDAQ : TWST) ont annoncé aujourd’hui que leur consortium était le lauréat du Prix Galien MedStartUp dans la catégorie : « Meilleure collaboration dédiée aux populations des pays en voie de développement ou sous-desservies à travers le monde ». Les organisations du consortium travaillent ensemble pour développer, quantifier et démocratiser toute une gamme de solutions innovantes sur le continent africain, afin d’améliorer la préparation et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses. Ceci se traduit notamment par des tests permettant d’identifier rapidement les agents pathogènes. Ces tests, développés pour et par les pays à revenu faible et intermédiaire qui ne sont pas forcément pris en charge par les spécialistes traditionnels du diagnostic, bénéficieront à terme aux communautés qui en ont le plus besoin.

« Les épidémies passées et récentes d’Ebola, du SRAS, du MERS-CoV, du virus Zika et de la dengue ont montré que les maladies infectieuses continuent d’affecter de nombreuses vies, tout en représentant des menaces sociales, économiques et pour la sécurité nationale, lesquelles menaces peuvent se transformer rapidement en des crises de santé mondiales1 et causer de grandes souffrances humaines ainsi que des dégâts économiques énormes », a déclaré le Dr Rudi Pauwels, fondateur et président de la Fondation Praesens. « Un exemple typique est l’épidémie d’Ebola de 2014 à 2016 en Afrique de l’Ouest, qui a coûté 32,6 milliards USD et entraîné la perte de 11 000 vies. »2

Sur la base des observations effectuées sur le terrain, la Fondation Praesens et l’Institut Pasteur de Dakar ont mis au point un laboratoire mobile de biosécurité (Mobile Biosafety Lab), qui vise à fournir une plateforme innovante et ouverte pour la détection et l’identification immédiates d’agents pathogènes dans les échantillons cliniques de patients vivant dans des régions difficiles à atteindre, et dont l’infrastructure de soins de santé est très limitée, voire inexistante. Le Mobile Biosafety Lab peut facilement être déplacé et redéployé entre différents sites, évitant ainsi le transport d’échantillons cliniques infectieux vers des laboratoires centralisés, ce qui est utile lors d’une enquête épidémique ou lors de campagnes de surveillance, comme on a pu le constater sur le terrain depuis plus de deux ans au Sénégal.

Il est important d’identifier les épidémies le plus tôt possible afin de réduire le fardeau qui pèse sur les systèmes de santé et les économies locales. La mondialisation a permis de relier le monde, mais elle a également accru la propagation des maladies infectieuses, rendant cruciale l’adoption d’une approche syndromique afin de détecter et de différencier les agents pathogènes connus et inconnus et les co-infections en milieu clinique, tout en assurant l’aspect abordable et accessible de ces tests pour les communautés qui en ont le plus besoin.

« L’utilisation du Pan-Viral Panel disponible dans le commerce, capable de détecter environ 800 virus différents, constitue une approche économique et pratique pour identifier les épidémies potentielles et les départs d’épidémies à travers le monde. En raison de l’uniformité et de la sensibilité des panels personnalisés de capture d’ADN, nous avons pu retracer efficacement la propagation et le schéma de mutation de plusieurs épidémies virales », a déclaré Michael Wiley, Ph.D., professeur adjoint au Collège de santé publique du Centre médical de l’université du Nebraska.

« Le Pan-Viral Panel de Twist a été utilisé pour accélérer et consolider le processus d’identification de maladies et suivre les patients afin d’aider à caractériser les virus responsables de diverses épidémies », a confié pour sa part Emily M. Leproust, Ph.D., PDG et cofondatrice de Twist Bioscience. « Il a notamment été utilisé par l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, le Noguchi Memorial Institute for Medical Research à Accra, au Ghana, et l’Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes ravis de travailler avec ce groupe incroyable d’organisations car nous sommes un élément clé de la solution au fardeau croissant en termes de finances et de santé que représentent les départs d’épidémie et les épidémies. »

« Les recherches menées au niveau de l’Institut Pasteur, ainsi qu’au sein de son réseau international, dévoilent les mécanismes fondamentaux de la vie, font progresser les connaissances scientifiques et conduisent à des applications médicales de pointe. Grâce à son approche pluridisciplinaire et transversale de la recherche, notre institut favorise la découverte et l’innovation », a déclaré le Dr Isabelle Buckle, vice-présidente exécutive des transferts de technologies et des partenariats industriels à l’Institut Pasteur. « En combinant toutes ces technologies et compétences en une solution intégrée, reposant sur une approche décentralisée et sur des outils de diagnostic qualitatifs complémentaires allant des tests de diagnostic rapides et peu onéreux à des capacités de diagnostic fixes et mobiles sur le lieu de soins, nous allons pouvoir répondre aux besoins locaux, ce qui à terme bénéficiera aux patients. »

À propos du Prix Galien – MedStartUp Prize

Cofondé par la Fondation Galien et Business France, le Prix Galien - MedStartUp encourage et récompense les startups les plus prometteuses du secteur de la santé, nées de partenariats internationaux. Le programme rassemble des innovateurs et des parties prenantes en vue de faciliter une adoption rapide de nouvelles technologies et d’encourager leur diffusion pour améliorer la santé humaine.

À propos de Business France

Business France est l’agence nationale qui soutient le développement international de l’économie française. Elle est chargée de favoriser la croissance des exportations des entreprises françaises, ainsi que de promouvoir et de faciliter les investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires en tant que lieu d’investissement, et gère le programme de stage international baptisé « VIE ».

Fondée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’Agence française pour les investissements internationaux. Business France compte 1 500 collaborateurs basés en France et dans 70 pays à travers le monde, qui travaillent avec un réseau de partenaires du public et du privé. www.businessfrance.fr

À propos de la Fondation Galien

La Fondation Galien (Galien Foundation) encourage, reconnaît et récompense l’excellence en matière d’innovation scientifique pour améliorer la santé humaine. Notre vision consiste à agir en tant que catalyseur pour le développement de la nouvelle génération de traitements et de technologies innovants qui impacteront la santé humaine et sauveront des vies.

La Fondation supervise et dirige les activités aux États-Unis du Prix Galien, un prix international récompensant les réalisations exceptionnelles améliorant la condition humaine grâce au développement de thérapies innovantes. Le Prix Galien a été créé en France en 1970 en l’honneur de M. Galien, père de la science médicale et de la pharmacologie moderne. À travers le monde, le Prix Galien est considéré comme l’équivalent du prix Nobel en matière de recherche sur les technologies biopharmaceutiques et médicales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.galienfoundation.org.

À propos du Centre médical de l’université du Nebraska

Nous sommes Nebraska Medicine et l’UNMC (University of Nebraska Medical Center). Notre mission est de montrer la voie au monde en transformant des vies et en créant un avenir sain pour tous les individus et toutes les communautés, grâce à des programmes éducatifs de pointe, à une recherche innovante et des soins extraordinaires prodigués aux patients.

À propos de Twist Bioscience Corporation

Twist Bioscience est une société de biologie synthétique de premier plan à la croissance rapide qui a développé une plateforme disruptive de synthèse de l’ADN pour industrialiser l’ingénierie de la biologie. La plateforme s’articule autour d’une technologie brevetée qui permet de mettre au point une nouvelle méthode de fabrication d’ADN synthétique en « écrivant » l’ADN sur une puce de silicium. Twist exploite sa technologie unique pour fabriquer une large gamme de produits synthétiques à base d’ADN, notamment des gènes synthétiques, des outils de préparation du séquençage de prochaine génération (next-generation sequencing, NGS) et des banques d’anticorps pour la découverte et le développement de médicaments. À plus long terme, Twist poursuit également des opportunités de stockage de données numériques pouvant contribuer aux travaux sur l’ADN et à la mise au point de médicaments biologiques. Twist fabrique des produits destinés à de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, les produits chimiques industriels, l’agriculture et la recherche universitaire.

Les produits de Twist Bioscience sont uniquement destinés à la recherche. Toutes les applications de diagnostic des produits de Twist Bioscience doivent être réalisées par un laboratoire de génomique agréé respectant les lois applicables et les réglementations en vigueur

À propos de la Fondation Praesens

Créée par le Dr Rudi Pauwels, entrepreneur en biotechnologie, la Fondation Praesens (Praesens Foundation), vise à développer, à fournir et à assurer la mise en œuvre de solutions intégrées, afin d’améliorer les capacités de réaction rapide et la surveillance dans les zones régulièrement touchées par des maladies infectieuses.

En se basant sur des observations des besoins locaux effectuées sur le terrain et en adoptant une approche systémique, la Fondation a développé un laboratoire mobile de biosécurité (mobile biosafety laboratory, MBS-Lab) basé dans un camion et autonome, qui comprend un isolateur pour la manipulation en toute sécurité des échantillons biologiques et cliniques, ainsi que toute une gamme d’outils innovants de diagnostic. Le MBS-Lab vise à fournir une plateforme innovante et ouverte pour la détection et l’identification immédiates d’agents pathogènes dans les échantillons cliniques de patients vivant dans des régions difficiles à atteindre, et dont l’infrastructure de soins de santé est très limitée, voire inexistante.

Pour plus d’informations, visitez : www.praesensfoundation.org

À propos de l’Institut Pasteur et du réseau international des Instituts Pasteur

L’Institut Pasteur est une fondation à but non lucratif au statut reconnu d’organisme de bienfaisance qui a été créée par Louis Pasteur en 1887. Aujourd’hui, c’est un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, doté d’un réseau de 32 instituts répartis à travers le monde. Dans la poursuite de sa mission de prévention et de contrôle des maladies en France et dans le monde, l’Institut Pasteur exerce ses activités dans quatre domaines principaux : la recherche, la santé publique, l’éducation et la formation, et le développement d’applications de recherche. Plus de 2 700 personnes travaillent au niveau de son campus parisien. L’Institut Pasteur est un leader mondialement reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie. Ses autres voies de recherche sont le cancer, les maladies génétiques et neurodégénératives, la génomique et la biologie du développement, entre autres. Ces recherches visent à élargir notre connaissance du monde vivant dans le but de poser les bases de nouvelles stratégies de prévention et de nouveaux traitements. Depuis sa fondation, dix scientifiques de l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, dont deux en 2008 pour la découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.

www.pasteur.fr/en

Mention légale concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que des déclarations de faits historiques, constituent des déclarations prévisionnelles reflétant les convictions et attentes actuelles de la direction, faites conformément aux dispositions d’exonération de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne l’accomplissement de la mission de Twist qui est d’améliorer les soins de santé et la durabilité grâce à l’ADN synthétique. De telles déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et inconnus, ainsi que des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire varier considérablement les résultats, la performance ou les accomplissements réels de Cushman & Wakefield par rapport aux résultats, à la performance et aux accomplissements envisagés pour l’avenir, et formulés de manière explicite ou implicite dans lesdites déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés à la capacité d’attirer de nouveaux clients et de conserver et d’accroître les ventes des clients existants ; les risques et incertitudes liés à l’évolution rapide des technologies et à la concurrence intense dans le domaine de la biologie synthétique, qui pourraient rendre obsolètes ou non concurrentiels les produits développés par Twist Bioscience ; les incertitudes quant à la rétention d’un client important ; les risques de réclamations de tiers alléguant une violation de brevets et de droits de propriété ou cherchant à invalider les brevets ou droits de propriété de Twist Bioscience ; et le risque que les droits de propriété de Twist Bioscience soient insuffisants pour protéger ses technologies. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes déclarations prévisionnelles, ainsi que des risques liés aux activités de Twist Bioscience en général, veuillez vous reporter aux facteurs de risque de Twist Bioscience tels que présentés dans le Rapport annuel de Twist Bioscience sur Formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 20 décembre 2018, concernant son offre publique initiale d’actions ordinaires. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à sa date de publication. Twist Bioscience décline expressément toute obligation de mise à jour de toutes déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

