Twitter : Jefferies garde des réserves sur le titre

29/07/2019 | 17:01

Jefferies maintient sa recommandation “Conserver” sur Twitter, avec un objectif de cours de 44 dollars, alors que le réseau social a annoncé son meilleur taux de croissance du nombre d'utilisateurs quotidiens actifs en deux ans.





'Le sentiment sur Twitter continue de s'améliorer, alors que le contenu de plus en plus pertinent sur la plate-forme reflète la croissance et l'engagement des utilisateurs', estime le broker.



Alors que Jefferies se dit enthousiasmé par les efforts de Twitter en matière de publicité à réponse directe sur le long terme, des formats tels que le Mobile App Promotion (un programme de promotion d'applications mobiles) ne contribueront probablement pas de manière significative avant 2020, selon l'analyste.





