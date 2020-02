Twitter : Susquehanna relève son opinion

07/02/2020 | 16:59

Susquehanna a relevé vendredi de 'neutre' à 'positive' son opinion sur Twitter, qui a déclaré hier avoir franchi le cap du milliard d'utilisateurs.



Le courtier américain note que les résultats de quatrième trimestre du réseau social ont surtout été marqués par des performances impressionnantes en termes de recettes publicitaires, notamment aux Etats-Unis où celles-ci ont bondi de 20%.



Dans une note de recherche, le broker se dit par ailleurs rassuré concernant les objectifs de rentabilité pour 2020 dévoilés par le groupe californien.



'Le plus important peut-être est que le tableau d'ensemble s'annonce plus favorable cette année, avec la tenue des Jeux Olympiques et des élections américaines, alors que 2019 avait été pauvre en événements de premier plan', fait-il valoir.



Son objectif de cours passe en conséquence de 34 à 47 dollars.



