La valeur du jour à Wall Street - TWITTER en forte hausse : Elliott met Jack Dorsey sur la sellette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Twitter affiche la seconde plus forte hausse de l’indice S&P 500, avec un gain de 7,89% à 35,84 dollars. Les investisseurs espèrent que le fonds activiste Elliott va aiguillonner le site de microblogging pour qu’il améliore ses performances financières. Selon une personne proche du dossier citée par le Wall Street Journal, Elliott aurait pris une participation d'environ 1 milliard de dollars et souhaiterait faire élire quatre directeurs au conseil d'administration.Elliott se serait entretenu avec la direction de Twitter au sujet de son désir de voir l'entreprise trouver un Directeur général à plein temps. Le fondateur et actuel Directeur général, Jack Dorsey, partage son temps avec la direction du groupe de paiement Square. Il a en outre surpris les investisseurs en novembre en indiquant qu'il comptait vivre entre trois et six mois en Afrique en 2020.Si Twitter a fait des progrès pour accroître le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables, il n'a jamais réussi à obtenir le même niveau de popularité que Facebook. Twitter affichait ainsi fin décembre 152 millions d'utilisateurs actifs quotidiens contre 1,66 milliard pour Facebook. En conséquence, ses profits et sa capitalisation sont bien plus faibles, 1,47 milliard de dollars et 28 milliards de dollars à comparer avec 18,48 milliards de dollars et 463 milliards de dollars.