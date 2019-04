TWITTER : le nombre d'utilisateurs surprend favorablement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Twitter est attendu en forte hausse grâce à des revenus et un nombre d’abonnés supérieurs aux attentes. Au premier trimestre, le site de microblogging a dégagé un bénéfice net de 191 millions de dollars contre un bénéfice de 61 millions de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 9 cents, ressortant 6 cents sous les attentes du marché.Le chiffre d'affaires a progressé de 18% (+20% taux de change constants) à 787 millions de dollars, dont 679 millions de dollars de revenus publicitaires, en progression de 18%. Le marché visait 776,1 millions de dollars.Le groupe compte 330 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, en augmentation de 9 millions sur le trimestre et en recul de 6 millions sur un an. Il est supérieur au consensus Refinitif : 318,8 millions.Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est attendu entre 770 et 830 millions de dollars.