Virus: la Chine dément, Trump menace, les stars chantent sur internet

Ajoute nouveaux bilans, assouplissement des restrictions en Israël, retour à la maison de l'équipe de foot de Wuhan

PARIS (awp/afp) - "Impossible!": le laboratoire pointé du doigt par des médias américains comme possible source du nouveau coronavirus a démenti toute responsabilité dans la pandémie du Covid-19, après les doutes émis par les pays occidentaux et au lendemain d'une nouvelle mise en garde du président Donald Trump à la Chine.

Pour soutenir les personnels soignants en première ligne de l'épidémie --qui a fait à ce jour plus de 160.000 morts--, des dizaines de stars ont donné dans la nuit de samedi à dimanche un concert virtuel "géant" et inédit, suivi en streaming par des amateurs eux aussi confinés.

Les Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion, ou encore Paul McCartney ont joué, chacun dans l'intimité de leur salon ou sur leur canapé. "Vous êtes des héros... Nous vous serons éternellement reconnaissants de vos sacrifices (...)", a lancé l'actrice Sarah Jessica Parker, héroïne de la série "Sex and the city" dans une de ces multiples interventions réalisées par les stars depuis chez elles.

Initié par la chanteuse Lady Gaga, ce concert mondial virtuel "One World: Together At Home" ("Un monde, ensemble chez soi"), a permis de récolter quelque 35 millions de dollars (plus de 32 millions d'euros), alors qu'au moins 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l'humanité, vivent désormais confinées ou contraintes de rester chez elles pour tenter d'enrayer la pandémie.

Wuhan Zall à domicile

Selon un dernier décompte établi dimanche à 09H40 GMT par l'AFP à partir de sources officielles, depuis l'apparition de la maladie en décembre en Chine dans la ville de Wuhan (centre), 160.502 personnes ont perdu la vie dans le monde, dont 101.398 en Europe.

Les Etats-Unis sont désormais le pays le plus touché, tant en nombre de morts (au moins 38.664 selon l'université Johns Hopkins) que de cas (au moins 732.197), et ont mis en cause de façon répétée la Chine pour avoir "dissimulé" le nombre réel de victimes comme la gravité de l'épidémie, permettant ainsi la contagion au reste de la planète.

Dans un nouvel épisode de l'affrontement entre les deux pays et adversaires géopolitiques, le directeur du laboratoire pointé du doigt par des médias américains comme une possible source du Covid-19 a catégoriquement démenti: "c'est impossible que ce virus vienne de chez nous", a déclaré dans une interview à la chaîne étatique CGTN, Yuan Zhiming, directeur de l'Institut de virologie de Wuhan.

Selon la plupart des scientifiques, le nouveau coronavirus a probablement été transmis à l'homme par un animal. Un marché de la ville de Wuhan a été incriminé car il aurait vendu des animaux sauvages vivants. Mais la présence à quelques kilomètres de là de cet Institut de virologie alimente depuis des mois les spéculations sur une fuite depuis ces installations sensibles.

Par la simple localisation de l'institut à Wuhan, "les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire des associations", a déploré le directeur de cet institut, accusant des médias qui "essayent délibérement de tromper les gens", sans "preuves".

Samedi, Donald Trump s'en est pris de nouveau à Pékin. L'épidémie "aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été. Et maintenant, le monde entier souffre à cause de cela", a-t-il vilipendé. Et de mettre en garde: "S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors il devrait y avoir des conséquences".

L'Australie a par ailleurs appelé dimanche à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la façon dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elle aussi l'objet des critiques de la Maison Blanche pour sa supposée proximité avec Pékin, a géré la crise.

Toujours en Chine, "les joueurs du Wuhan Zall, en mal de leur pays, ont fini par regagner leur ville", a indiqué le club de 1ère division chinoise. "Ils ont retrouvé leurs familles après plus de trois mois d'absences" et de bouclage de la ville, et ont été accueillis par des bouquets de fleurs brandis par des dizaines de supporters enthousiastes.

1.000 morts africains

Donald Trump a émis l'espoir samedi que les musulmans américains seront tenus aux mêmes normes de distanciation sociale pendant le ramadan -- qui débute le 23 avril -- que les chrétiens à Pâques.

Après les catholiques, les protestants et les juifs, c'est au monde orthodoxe de fêter Pâques dimanche dans des circonstances exceptionnelles.

Un confinement intégral a ainsi été imposé en Serbie et en Macédoine du Nord jusqu'à lundi matin. En Roumanie, les fidèles sont appelés à célébrer Pâques depuis leur balcon. Et en Grèce, des milliers de policiers soutenus par des hélicoptères et des drones sont mobilisés tout le weekend pascal pour éviter que les Grecs ne partent à la campagne comme le veut la tradition.

Ailleurs dans le monde, le seuil des 1.000 morts officiellement recensés a été franchi en Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud

Au Brésil, le président brésilien Jair Bolsonaro a répété son opposition au confinement. "Il ne faut pas se débiner face à ce virus, il faut l'affronter la tête haute, Dieu est avec nous", a-t-il lancé.

Au Panama, environ 1.700 migrants clandestins en route vers les Etats-Unis ont été confinés par les autorités dans une zone de jungle humide, après la découverte d'une vingtaine de contaminations parmi eux.

"Mourir de solitude"

En Europe, quelques pays se sont engagés dans la voie d'un prudent déconfinement comme l'Autriche ou le Danemark. Berlin a jugé la pandémie désormais "sous contrôle" en Allemagne, qui apparaît comme le grand Etat européen à avoir le mieux géré la crise (moins de 4.000 morts), grâce notamment à un large recours aux tests.

Le gouvernement israélien a approuvé l'assouplissement de certaines restrictions à partir de ce dimanche, dans le cadre d'un plan "responsable et progressif" qui permettra la reprise du travail pour certains travailleurs.

Mais pour l'OMS, la pandémie est loin d'être jugulée, avec des "chiffres constants ou accrus" dans l'est de l'Europe et au Royaume-Uni, où le gouvernement a décidé de prolonger le confinement "pour au moins trois semaines". L'Espagne, elle aussi en confinement, a enregistré 410 morts au cours des dernières 24 heures, un chiffre en forte baisse (pour 20.453 morts au total).

Avec ces confinements prolongés se pose de plus en plus la question de l'impact sur la santé mentale, les spécialistes observant "une augmentation inquiétante de l'anxiété et de la dépression" dans les populations soumises à cette mesure drastique, oubliée depuis des décennies dans nos sociétés modernes.

En maison de retraite "on peut aussi mourir de solitude", rappelle une soignante en Belgique. "Si le confinement devait encore durer quelques mois, nous risquons de perdre plus de résidents de solitude que du Covid", prévient-elle.

Autre conséquence, inattendue celle-là, du confinement: le Dr Anthony Fauci, respectable épidémiologiste de 79 ans, et caution scientifique de la cellule de crise anti-coronavirus de la Maison Blanche, est en train de devenir la nouvelle coqueluche des Américains, voire une star de la pop culture. Petites lunettes et tempes grisonnantes, son visage anguleux s'affiche désormais sur Tee-shirts, mugs, donuts et chaussettes...

