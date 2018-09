Les médias sociaux ont moins la cote en Suisse

Berne (awp/ats) - En Suisse, l'usage des médias sociaux a diminué pour la première fois, selon une étude réalisée l'année dernière. L'image de Facebook, Twitter et d'autres ont par ailleurs souffert.

Selon cette étude, 55% de la population suisse utilise encore les médias sociaux, soit 4% de moins qu'il y a une année. Cette information a été donnée par Publicom sur la base de l'étude que MediaBrands publie annuellement depuis 2013.

Les médias sociaux auraient donc perdu encore plus d'utilisateurs que la presse écrite, dont les amateurs ont baissé d'un pourcent. Celle-ci est consultée - y compris le numérique - par 94% de la population suisse âgée de 15 à 79 ans.

Les images de marque des médias sociaux ont également pâli. Les différents scandales, abus de données ou fausses informations ont laissé leurs empreintes. De toutes les marques, Facebook bénéficie d'une crédibilité moindre.

En revanche, la population suisse continue à avoir confiance en les journaux régionaux payants et les chaînes de radio et télévision publiques. Dans l'ensemble, la crédibilité des médias en Suisse demeure élevée.

La RTS bien notée

Publicom détermine chaque année les performances des médias suisses selon l'étude MediaBrands, qui annonce par exemple que la radio bilingue RadioFR est la plus sympathique de Suisse.

Les médias romands ne sont pris en compte que depuis 2016. La chaîne de radio La Première de la RTS est la mieux classée pour la Suisse romande.

L'enquête de 2018 a été menée en avril et en mai et se base sur un échantillon de 4828 personnes. Au total, 178 médiamarques nationales et régionales des domaine de la presse, radio, télévision et en ligne ont été prises en compte.

ats/al