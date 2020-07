20 minutes – Le journal pendulaire qui porte le masque pour marquer le début du port obligatoire dans les transports publics

Lausanne, le 6 juillet 2020 - Pour marquer le début du port obligatoire du masque dans les transports publics, ce lundi 6 juillet 2020, le journal pendulaire 20 minutes consacre son édition du jour à la question du masque, ceci dans toute la Suisse. En collaboration avec Coop et les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), 20 minutes tient à sensibiliser les pendulaires sur ce sujet et les encourager de façon sympathique à porter un masque.



Dans ce but, un masque sera joint au journal activement distribué aux pendulaires dans les grandes gares de Berne, Lausanne, Lugano et Zurich, lundi de 6h00 à 9h30, en collaboration avec l'agence Promotion-Tools. Le sujet du masque sera repris sur la première page, où même le logo de 20 minutes portera un masque, ainsi que dans le corps du journal, avec par exemple des instructions sur la manière adéquate de le porter ou un article consacré aux changements induits par le port du masque sur la façon de vivre, manger ou respirer. Cette action sera accompagnée par l'équipe vidéo de 20 minutes, qui publiera pendant toute la matinée divers reportages sur 20minuten.ch, 20minutes.ch et 20minuti.ch/tio.ch. Le sujet sera également abordé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #teammask.



Lancé fin 1999, initialement pour un groupe cible jeune et urbain de la région de Zurich, le journal pendulaire 20 minutes s'étend par la suite en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Il devient le titre média suisse bénéficiant du plus fort taux de pénétration. Dans huit éditions locales, imprimées cinq fois par semaine et disponibles 24h/24 en format numérique, 20 minutes informe et distrait en trois langues par des contenus ayant trait à la politique, à l'économie, au sport et au divertissement. Sur les canaux numériques, 20 minutes propose également des images animées, des formats audio, de la radio et des technologies d'avenir. 20 minutes fait partie de TX Group et rassemble 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti, 20 Minuten Friday, 20 Minuten Radio, lematin.ch, Encore et les participations à l'étranger (L'Essentiel au Luxembourg, Heute en Autriche et BT au Danemark). www.20minutes.ch