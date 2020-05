24 heures et la Tribune de Genève repensent leur site web en vue d'une meilleure utilisation mobile

Lausanne, le 11 mai 2020 - Suite à la phase test effectuée courant janvier 2020 auprès des utilisateurs, les lecteurs découvrent aujourd'hui les nouveaux sites web 24 heures et Tribune de Genève. Plus modernes et allégés, ils favorisent la clarté des contenus et une lecture facilitée. Les possibilités d'interaction avec les utilisateurs permettent un ajustement continu des contenus en vue d'être plus proches encore des besoins et attentes du lecteur. D'autre part, l'accent porté sur le numérique, dont l'utilisation mobile, permet une meilleure réactivité et donc un décryptage plus fin de l'actualité régionale, le coeur de mission des deux titres romands.



Claude Ansermoz, rédacteur en chef de 24 heures: "Où que vous soyez, quel que soit le support sur lequel vous nous lisez, nous vous apportons une information fiable et pertinente, à tout moment."



Frédéric Julliard, rédacteur en chef de la Tribune de Genève: "L'information vérifiée, solide et fondée sur les réalités locales n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. La Tribune de Genève vous livre l'essentiel des informations genevoises, culturelles, suisses et internationales sur tous les canaux et dans des formats renouvelés."

Une hausse spectaculaire du trafic

Par la mise en place de ces nouvelles plateformes, Tamedia entend répondre à l'explosion de la demande en contenus numériques de qualité ces derniers mois; 24 heures enregistre + 150% de visites par mois tandis que la Tribune de Genève atteint + 208%, pour la seule période de janvier à mars 2020. Les titres sous forme digitale étant consommés à près de 80% via les téléphones portables, les applications mobiles seront également adaptées prochainement.