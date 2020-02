Actares a une nouvelle direction bicéphale

Berne (awp) - L'association activiste Actares va être dirigée par Karin Landolt et Roger Said, qui succèdent à Nicole Weydknecht. Roger Said assumera la fonction de co-directeur dès le 1er mars et Karin Landolt celle de co-directrice à partir du 1er avril.

Nicole Weydknecht, en charge de la communication depuis 2013 et directrice depuis 2017, se lance ce printemps dans une formation continue, selon le communiqué paru lundi.

Karin Landolt a été rédactrice du quotidien "Der Landbote" de Tamedia. Elle sera responsable de la communication et du marketing d'Actares.

Roger Said, qui travaille pour l'association depuis 2011, sera à l'avenir responsable des domaines opérationnels.

Actares représente plus de 1'200 membres, dont beaucoup sont détenteurs directs d'actions.

ck/ol