Assemblée générale de TX Group: adoption de l'ordre du jour – Pascale Bruderer et Christoph Tonini élus au Conseil d'administration. Pas de dividende pour l'exercice en cours

Zurich, le 3 avril 2020 - L'Assemblée générale ordinaire 2020 de TX Group SA a été organisée cette après-midi sans la participation personnelle des actionnaires, conformément à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le Coronavirus (COVID-19) édictée par le Conseil fédéral. Les actionnaires ont pu transférer leurs droits de vote à la représentante indépendante et ont par ce biais majoritairement approuvé les propositions du Conseil d'administration.



Depuis le début de l'année, TX Group, nouvellement créé, regroupe les sociétés indépendantes TX Markets, Goldbach, 20 minutes et Tamedia. Pascale Bruderer et Christoph Tonini ont été élus au Conseil d'administration de TX Group lors de l'Assemblée générale. L'ancienne présidente du Conseil national et conseillère aux Etats Pascale Bruderer exerce aujourd'hui une activité d'entrepreneuse et est déjà membre du Conseil d'administration de l'entreprise Tamedia. Christoph Tonini reste le CEO de TX Group jusqu'à fin juin 2020 et intégrera le Conseil d'administration après avoir cédé la responsabilité opérationnelle. Il restera par ailleurs membre des Conseils d'administration de TX Markets et de Goldbach.



A l'occasion de l'Assemblée générale, l'éditeur Pietro Supino remercie les actionnaires de la confiance qu'ils témoignent à l'entreprise, du capital qu'ils mettent à disposition et du risque entrepreneurial qu'ils prennent ainsi. Il remercie plus particulièrement toutes les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les cadres sous la houlette du CEO Christoph Tonini pour leur engagement: «Dans la crise grave que nous traversons actuellement, nous pouvons constater la fiabilité et la qualité du travail quotidien de nos collaborateurs, de l'informatique aux rédactions, en passant par les imprimeries, la publicité et les places de marché. Nous apportons ainsi une contribution importante à la collectivité démocratique et à l'autodétermination des citoyens. Nous pouvons tous en être fiers.» Parallèlement, Pietro Supino a annoncé qu'en raison de l'évolution négative des résultats provoquée par la crise et afin de renforcer l'entreprise, aucun versement de dividende ne peut être attendu pour l'exercice en cours.